ЕС с февраля снизит потолок цены на российскую нефть до $44,1 за баррель

С 1 февраля Евросоюз понизит потолок цен на российскую нефть, следует из решения Совета ЕС. Лимит будет понижен до $44,1 за баррель.

Решение об установлении предельной цены на нефть из России западные страны приняли после начала российской СВО на Украине. В том же году установили потолок на уровне $60, в 2025-м его опустили до $47,6. Россия ввела ответные меры: действует запрет на поставки нефти по установленной предельной цене. В середине декабря прошлого года президент РФ продлил запрет поставок по потолку цен до 30 июня.

Морской экспорт нефти из России ускорился в конце прошлого года после просадки в ноябре, но все же был меньше уровня сентября-октября. В 2026-м аналитики ожидают дальнейшей коррекции из-за сложных погодных условий и скопления нефти на танкерах. Дополнительно осложнить поставки может рост стоимости перевозки сырья теневым флотом.

