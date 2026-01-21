В Анапе нашли нарушения в работе реабилитационного центра для зависимых

Анапская межрайонная прокуратура выявила незаконную деятельность ребцентра в городе-курорте. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, при проверке сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения.

Прокуратура Анапы установила нарушения законодательства о пожарной безопасности, лицензировании и санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан в одном из реабилитационных центров курорта. Центр осуществляет услуги по социальной реабилитации людей, больных алкоголизмом, наркоманией и прочими зависимостями.

Ведомство инициировало привлечение к административной ответственности виновного лица по двум статьям КоАП РФ. В том числе, прокуратура направила иск в суд о запрете незаконной деятельности и блокировке интернет-ресурса, где размещена реклама реабилитационного центра.

Результаты рассмотрения по мерам реагирования поставили на контроль в прокуратуре Анапы.

София Моисеенко