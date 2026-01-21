Продажи цветов в Краснодарском крае за 2025 год выросли на 20%

Жители Краснодарского края в 2025 году потратили на цветы почти 658 млн руб. По сравнению с предыдущим годом спрос на букеты в регионе вырос на 20%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью в прошедшем году пользовались монобукеты — их продажи увеличились на 17%. Жители края стали чаще покупать авторские композиции: интерес к ним вырос на 43%. В топ-5 самых востребованных цветов вошли розы, тюльпаны, хризантемы, альстромерии и диантусы.

Средняя стоимость букета составила 3,6 тыс. руб., что на 6% выше показателя 2024 года. Монобукеты можно было купить в среднем за 3,5 тыс. руб. — цена выросла на 8%. Стоимость авторских композиций осталась на уровне прошлого года и составила 3,6 тыс. руб.

В регионе также растет популярность кондитерских изделий. Чаще всего покупатели выбирали клубнику в шоколаде и бенто-торты — спрос на эти категории увеличился на 46% и 29% соответственно. Клубника в шоколаде обходилась покупателям в среднем в 2,6 тыс. руб., подорожав на 11%. Средний чек на бенто-торты составил 1,7 тыс. руб., показав рост на 19%.

Самыми активными месяцами по покупке цветов стали ноябрь, март и август. Лидерство ноября связано с празднованием Дня матери — в этот период спрос увеличивается практически вдвое по сравнению с обычным месяцем.

Алина Зорина