Россия впервые поставила Китаю продукцию АПК на $1 млрд за месяц

По итогам декабря 2025 года Россия экспортировала в Китай 1,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК). Сумма экспорта впервые превысила $1 млрд, сообщил «Агроэкспорт». Предыдущий максимум был достигнут в октябре — порядка $812 млн.

По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Прошлый рекорд был зафиксирован в сентябре 2023 года — 1,14 млн тонн продукции. В топ-5 видов экспортируемой продукции (в стоимостном выражении) вошли:

рапсовое масло — около $215 млн;

живые, свежие или охлажденные крабы — более $159 млн;

семена льна — более $74 млн;

минтай — около $65 млн;

сельдь — более $55 млн.

За прошлый год объем китайско-российской торговли сократился на 6,9% в годовом выражении, до $228,1 млрд. По данным таможенного управления КНР, поставки из Китая в РФ сократились на 10,4%, до $103,3 млрд, из России в КНР — на 3,9%, до $124,79 млрд. Среди причин сокращения торговли называли снижение цен на основные категории поставляемых РФ товаров (в том числе на нефть) и встречное насыщение российского рынка.

