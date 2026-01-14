Китайская торговля вышла на рекорд

Торговый профицит Китая по итогам 2025 года составил рекордные для всех экономик мира $1,2 трлн, следует из данных Нацбюро статистики страны. Фактически речь идет об успешной диверсификации китайской торговли в условиях обострения торговых противоречий с США: при снижении отгрузок в Штаты по другим направлениям, в том числе АСЕАН и ЕС, напротив, фиксировался рост экспорта. Торговля КНР с Россией между тем впервые за пять лет продемонстрировала спад из-за снижения цен на нефть, сохраняющихся сложностей с расчетами и насыщения российского рынка товарами из Китая.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР по итогам 2025 года составило $1,2 трлн, сообщает Нацбюро статистики страны. Это исторический максимум не только для самого Китая, но и для всех стран мира. В прошлом году показатель оценивался в $992 млрд. Аналитики Trading Economics и HSBC полагают, что рост профицита до рекордной отметки может вызвать недовольство торговых партнеров КНР из числа развитых стран: на протяжении многих лет они заявляют о проблеме наличия «избыточных мощностей» производства в Китае. Такой сценарий, по всей видимости, представляется властям КНР вероятным, этим может объясняться, например, ожидаемое сдерживание китайскими властями экспорта солнечных модулей — часть льгот для поставщиков такой продукции будет свернута уже предстоящей весной.

Рост торгового профицита КНР был обеспечен прежде всего расширением экспорта — на 5,5%, до $3,77 трлн.

Увеличение отгрузок на внешние рынки фиксировалось на протяжении всего года. В первом квартале рос экспорт китайских товаров в США, его стимулировало ожидаемое повышение пошлин. Когда же в марте тарифы увеличились, Китай приступил к диверсификации поставок. Быстро переориентировать их стране помог опыт прошлой торговой войны, которую в свой первый президентский срок вел с Китаем все тот же Дональд Трамп, считают аналитики.

При общем росте, по данным Нацбюро, китайский экспорт в США сократился за год на 20%, до $420 млрд. Динамика объясняется не только действием пошлин, но и высокой базой 2024 года. Хотя Пекин подтверждает снижение напряженности в торговых отношениях с Вашингтоном, пока речь идет, скорее, о решении отдельных, наиболее чувствительных вопросов, например о редкоземельных металлах (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года).

Из опубликованной статистики следует, что заметно в 2025 году выросли поставки китайских товаров в страны АСЕАН — на 13,4%, до $665,21 млрд. Ведущим торговым партнером Китая в этом регионе остается Вьетнам — экспорт в страну увеличился на 22,4%, до $198,14 млрд. Отметим, Вьетнам считается одним из государств, выигравших от тарифного противостояния США и Китая: китайские компании переносят туда производства ради более выгодных условий торговли со Штатами.

Увеличился в прошлом году и экспорт китайских товаров в Евросоюз: его объем оценивается в $559,94 млрд, что на 8,4% больше показателя прошлого года.

В частности, поставки в Германию, которая остается ключевым торговым партнером КНР в ЕС, выросли на 10,5%, до $118,27 млрд. Сближение стран может быть связано с тем, что они обе серьезнее других пострадали от американских пошлин и активно ищут платежеспособный спрос в других государствах.

Импорт КНР по итогам прошлого года остался на уровне 2024 года и составил $2,58 трлн, сообщает Нацбюро. Большинство важных торговых партнеров сокращали экспорт в КНР. Так, импорт Китая из государств АСЕАН сократился на 1,6% и составил $389,43 млрд, из США — на 14,6%, до $139,69 млрд. Помимо действия пошлин, которые определили динамику торговли со Штатами, на китайский импорт повлияли сохраняющиеся проблемы с внутренним потреблением. Несмотря на расширение господдержки, активизировать его рост в прошлом году власти не смогли.

Отчасти слабостью спроса в КНР объясняется первое за пять последних лет сокращение китайско-российской торговли: товарооборот в 2025 году составил $228,1 млрд, что на 6,9% меньше, чем в 2024 году. Среди причин проседания импорта из РФ (на 3,9%, до $124,8 млрд) — снижение цен на нефть, а также сложности с расчетами. Экспорт Китая в Россию за год также сократился — на 10,4%, до $103,3 млрд. В 2025 году и китайская, и российская сторона неоднократно заявляла, что многие сегменты российского рынка уже насыщены китайской продукцией (см. “Ъ” от 20 августа 2025 года), «торговая экспансия» Китая в РФ себя фактически исчерпала и далее рост оборотов, видимо, будет более спокойным.

Кристина Боровикова