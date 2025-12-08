Товарооборот России и Китая за 11 месяцев сократился на 8,7%

В январе—ноябре товарооборот России и Китая составил $203,67 млрд. Это на 8,7% меньше в годовом исчислении, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Поставки из Китая за 11 месяцев сократились на 11,9%, до $91,6 млрд. Стоимость импорта товаров из России в КНР снизилась на 5,9%, до $112,07 млрд. Положительное сальдо РФ за отчетный период достигло $20,47 млрд. Это на 42,3% больше год к году.

В ноябре объем торговли двух стран вырос в месячном выражении на 4,5%, до $20,38 млрд. Экспорт из КНР в Россию за предыдущий месяц показал рост на 12,2%, до $9,55 млрд. Импорт из РФ в Китай особо не изменился, достигнув $10,83 млрд.

В октябре китайский экспорт в Россию тоже продемонстрировал спад — на $2,3 млрд, до $8,5 млрд. За январь—октябрь товарооборот стран сократился на 9,5%, до $183,24 млрд. Среди причин сокращения торговли называли снижение цен на основные категории поставляемых РФ товаров (в том числе на нефть) и встречное насыщение российского рынка.

