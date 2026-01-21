Оперативный штаб Кубани предупредил о фейках про переселение из ДНР

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о распространении ложной информации о якобы утвержденной губернатором программе переселения жителей Донецкой Народной Республики на Кубань.

Администраторам Telegram-каналов и редакциям СМИ рассылают поддельное постановление о программе по переселению жителей ДНР в Краснодарский край с предоставлением жилья якобы в связи с кризисной ситуацией в республике.

По данным оперативного штаба, в Донецкой Народной Республике отсутствует кризисная ситуация, требующая переселения жителей. Согласно информации Минобороны РФ, российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. В поддельном сообщении неверно указаны названия органов власти. На Кубани с 2025 года отсутствует министерство образования, науки и молодежной политики — его разделили на два ведомства. Также в регионе нет департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Елизавета Ершова