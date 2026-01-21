Глава ЕК назвала сектор, который выиграет от соглашения с МЕРКОСУР

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что от соглашения с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) выиграет автомобильный сектор. По ее словам, экспорт из Евросоюза (ЕС) можно нарастить на 200% или €20 млрд.

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Госпожа фон дер Ляйен заверила, что учла опасения европейских фермеров, выступающих против сделки. «Выгоды наших компаний от этого соглашения будут огромны»,— уверена глава ЕК (цитата по «РИА Новости»).

17 января ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о партнерстве и временное торговое соглашение. Это создаст одну из крупнейших торговых зон в мире, охватывающую рынок примерно в 700 млн потребителей. ЕК рассчитывает, что соглашение откроет новые коммерческие возможности для европейских компаний, а также приведет к увеличению ежегодного экспорта в МЕРКОСУР почти на 39% (или около €49 млрд).

Подробности — в материале «Ъ» «Против зоны свободной торговли выдвинулись тракторы».