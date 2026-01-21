Трамп поручил «стереть с лица Земли» Иран в случае покушения на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указания «стереть с лица Земли» Иран, если его власти попытаются осуществить на него покушение. По словам господина Трампа, в этом случае США примут ответные меры «против всей страны».

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Что бы ни случилось, всю страну взорвут. Я бы обязательно нанес по ним очень сильный удар», — сказал американский президент в интервью NewsNation. Он заверил, что «решительно отреагирует», даже если угроза будет направлена не против него.

В 2024 году сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что иранские власти хотят убить Дональда Трампа, писал Time. В том же году господин Трамп грозил, что если его убьют, то «Америка уничтожит Иран, сотрет его с лица Земли», приводит его слова Би-би-си.

В конце декабря в Иране вспыхнули акции протеста из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп пригрозил властям Ирана применением военной силы в случае убийства демонстрантов. На этой неделе The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток.

