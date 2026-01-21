Количество избирателей на Дону в январе достигло 3,1 млн человек

По состоянию на 1 января 2026 года количество избирателей в Ростовской области составило 3,1 млн человек. Об этом сообщили в избиркоме региона.

В Ростове-на-Дону зафиксировали 817 тыс. избирателей. Второе место занял Таганрог и 211,3 тыс. избирателей, третье — Шахты и 154,8 тыс. избирателей.

Среди районов максимальное число обладающих активным избирательным правом человек зарегистрировано в Аксайском (98,8 тыс.), Сальском (77,9 тыс.) и Азовском районах (75,8 тыс.).

Мария Хоперская