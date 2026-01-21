Перехватывающая парковка на улице 1-я Луговая в Ростове приняла 18 тысяч фур

В Ростове-на-Дону перехватывающая парковка на улице 1-я Луговая приняла 18 тыс. большегрузных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоянку ввели в эксплуатацию летом. Ее главной задачей определили повышение пропускной способности ключевых транспортных магистралей столицы региона. Улица 1-я Луговая является объездным маршрутом, соединяющим Ростовское транспортное кольцо с центром города и левобережной зоной. Ранее нерегулируемые остановки крупногабаритного транспорта на этом участке мешали общему трафику и затрудняли обслуживание дороги.

«Создание объекта позволило устранить хаотичную стоянку на проезжей части, освободить полосу движения, а также улучшить маневренность легкового и пассажирского транспорта. Ежемесячно в среднем комплекс принимает порядка 4,5 тыс. большегрузов», — приводят в сообщении слова министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой.

На территории парковки площадью более 4 га для водителей построили инфраструктуру: санитарно-гигиенические блоки с душевыми, пункты питания, магазин и доступ к Wi-Fi, а также скважины для водоснабжения. Отмечается, что участках, где остановка грузового транспорта запрещена, введен строгий контроль с использованием систем фотовидеофиксации.

По данным властей, в 2026 году планируется дальнейшее развитие инфраструктуры парковки, в том числе обустройство твердого покрытия на всех внутренних дорогах парковки, поэтапная отсыпка территории для увеличения площади, открытие АЗС и полностью автоматизированного комплекса для контроля въезда и выезда. Кроме того, планируется оборудование дополнительных мест отдыха для водителей.

Константин Соловьев