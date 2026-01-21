В Ростовской области предпринимателей осудили за мошенничество с гособоронзаказом

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор предпринимателям, которые поставили материалы, не отвечающие техническим требованиям государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева заключило с ООО МАКСПРО контракт на поставку пиломатериалов стоимостью свыше 14 млн руб. в рамках выполнения гособоронзаказа. Директор компании Александра Багурова организовала доставку через индивидуального предпринимателя Евгения Когута.

Экспертиза показала, что поставленные материалы не соответствовали требованиям нормативных документов, включая ГОСТ, и не подходили для изготовления оснастки авиационных деталей. Это могло привести к нарушению сроков выполнения государственного заказа.

Суд признал Багурову и Когута виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на преступление) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Багурова получила два года и шесть месяцев колонии общего режима, Когут — четыре года. Кроме того, оба предпринимателя лишены права участвовать в госконтрактах на три года.

Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

Валентина Любашенко