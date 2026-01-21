Ростовская область заняла второе место по снижению производства молока в 2025 году

Производство молока в Ростовской области сократилось на 13% в 2025 году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным Минсельхоза РФ, в 2025 году на Дону выпустили 128 тыс. тонн молока. Показатель оказался на 18,9 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня.

Среди регионов с наибольшим падением объемов выпуска лидирует Красноярский край — там произвели 377 тыс. тонн молока, что на 22,3 тыс. тонн меньше предыдущего года. Третье место занимает Московская область с результатом 600 тыс. тонн и снижением на 18,9 тыс. тонн.

Валентина Любашенко