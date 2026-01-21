Из-за снегопада автоинспекторы в Ростове перешли на усиленный режим работы

Госавтоинспекция в Ростове-на-Дону перешла на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в ГУ МВД России по регион.

Дорожная обстановка находится на круглосуточном контроле. Для противогололедной обработки в областном центре специалисты задействовали более 60 единиц техники. Также они провели превентивную обработку мостов и путепроводов.

Основные работы по уборке снега проводятся в вечернее и ночное время. Водителям не рекомендуется оставлять автомобили на обочинах, чтобы не препятствовать работе дорожной техники.

Мария Хоперская