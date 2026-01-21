Ростовчанам объяснили, как действовать при слабом отоплении в квартирах

Министр ЖКХ Ростовской области разъяснила ростовчанам порядок действий при недостаточном теплоснабжении. О том, какие меры нужно предпринимать в таких случаях, Антонина Пшеничная рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию (УК, ТСЖ или ЖСК) с требованием составить официальный акт о недостаточном отоплении. Наличие этого документа позволит произвести перерасчет платы за ЖКУ и оперативно устранить проблему. Также жильцам нужно отслеживать информацию в домовых чатах и своевременно подавать заявки о проблемах с отоплением.

Местным управляющим компаниям и кооперативам рекомендовали усилить контроль за подачей теплоносителя на вводе в многоквартирные дома. Им поручили держать постоянную связь с ресурсоснабжающими организациями для своевременного восстановления теплоснабжения. Также УК обязали проводить обследование квартир, фиксировать факты недостаточного отопления и составлять соответствующие акты для перерасчета оплаты услуг.

Мария Хоперская