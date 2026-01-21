Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ВСУ ударили по Кубани и Адыгее

В результате атаки киевского режима пострадали мирные жители, повреждены дома, сгорели автомобили

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны киевского режима, сообщил в своем Телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев. В результате атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали по уточненным данным 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Повреждения получили многоквартирный дом и парковка. На Кубани обломки БПЛА упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района, а также возле частного домовладения. В селе Львовском обломки дрона повредили хозпостройку. Также обломки БПЛА упали на территорию Афипского НПЗ. Два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске.

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны киевского режима, сообщил в своем Телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 20 января над территорией Краснодарского края средствами ПВО было перехвачено и сбито семь беспилотных летательных аппаратов, еще 29 БПЛА было нейтрализовано над акваторией Азовского моря, семь беспилотников уничтожено над Черным морем, еще шесть – в небе над Крымом.

Ночью над Кубанью сбили 45 беспилотников

Кроме того, в период с 23:00 20 января до 07:00 21 января, над территорией Краснодарского края средствами ПВО были уничтожены 45 беспилотников самолетного типа, семь БПЛА — над Черным морем, три — над Крымом, еще один сбили над Азовским морем.

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея в результате атаки беспилотников произошел пожар, повреждения получили многоквартирный дом и парковка с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На место происшествия немедленно выехали оперативные службы, также туда прибыл глава района Аскер Савв. По предварительной информации, сгорело 15 машин, пострадало 25 автомобилей. С утра власти республики приступили к оценке ущерба. Введен режим ЧС районного уровня.

В результате атаки беспилотников в Адыгее по данным на 10.46 21 января пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Семь пострадавших — в больницу поселка Энем, два человека — в больницу Краснодара.

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею увеличилось до 11 человек

Об этом в своем Tелеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Как сообщил Мурат Кумпилов, для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Людей обеспечивают всем необходимым до устранения последствий атаки БПЛА. В пункте дежурят соцработники, медики и психологи.

«На место ЧП для координации работы всех служб и ведомств по моему поручению выехал председатель Кабмина РА Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза»,— сообщил господин Кумпилов.

Возвращение граждан в жилища будет происходить поэтапно после завершения обследования правоохранительными органами. Территорию оцепили сотрудники МВД для обеспечения безопасности и охраны имущества. Представители районной администрации консультируют пострадавших на месте и в общедомовых чатах.

«Никто не останется с бедой один на один»,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

В Краснодарском крае обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском Северского района.

В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упала боевая часть БПЛА

Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Жильцы четырехподъездного 177-квартирного дома были эвакуированы в целях их безопасности и для проведения разминирования устройства. «Территория оцеплена, на месте работают специальные службы.

Для тех жильцов, кому это необходимо, пункт временного размещения организован в спортивной школе поселка»,— уточнил губернатор.

По данным оперштаба Кубани, в поселке Афипском фрагменты беспилотника упали возле частного домовладения. Повреждений нет. В селе Львовском обломки БПЛА повредили хозпостройку.

Обломки беспилотников обнаружили в двух поселениях Северского района Кубани

Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По обоим адресам на месте ночью работали специальные и экстренные службы. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

Два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет владельцам в восстановлении имущества.

На улице Транспортной в Сочи обнаружили обломки БПЛА, угрозу отменили

Об отражении воздушной атаки в Сочи в ночь на 21 января сообщал в своем Телеграм-канале глава курорта Андрей Прошунин. По его заявлению, средствами ПВО были уничтожены все враждебные цели в воздушном пространстве над территорией города и прилегающей акваторией Черного моря. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, фактов возгорания или повреждений объектов критической и социальной инфраструктуры не зафиксировано. На улице Транспортной было зафиксировано падение мелких обломков, о котором оперативно сообщили жители одного из многоквартирных домов по телефону экстренной службы.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации. Пострадавшим жителям соседнего с Краснодаром Тахтамукайского района глава края пожелал скорейшего выздоровления.

Сергей Емельянов

