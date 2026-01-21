В Сочи 21 января в морском порту пройдут учебные стрельбы

В морском порту Сочи 21 января запланировано проведение учебных стрельб. О проведении тренировочных мероприятий сообщили в пресс-службе администрации курорта, подчеркнув, что отработка действий носит плановый характер и не представляет угрозы для населения. Учебные стрельбы пройдут в несколько временных интервалов: с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00, с 22:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что подобные мероприятия проводятся в целях повышения уровня безопасности и отработки взаимодействия профильных служб. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и учитывать возможные звуковые эффекты в районе морского порта в обозначенные часы.

Ранее также сообщалось о работе дежурных средств противовоздушной обороны в южных регионах страны. В течение ночи с 20 на 21 января с 23:00 до 7:00 мск были уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 45 — над территорией Краснодарского края, а также над рядом других регионов и акваторий. Кроме того, с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены еще 53 беспилотных аппарата, в том числе над акваторией Азовского моря, территорией Краснодарского края, Черным морем и другими регионами.

Мария Удовик