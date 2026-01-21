Водоснабжение в Ростовской области восстановлено частично

В Ростовской области частично восстановили водоснабжение после технических проблем. Об этом сообщила министр регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Пшеничной, в городе Зверево вода подается по установленному графику. В Гуково водоснабжение возобновлено, но с пониженным давлением, что особенно ощущают жители верхних этажей многоквартирных домов.

В отдаленных населенных пунктах — поселках Гуковская, Антрацит, Шахты 24 и х. Платово — продолжаются перебои в подаче воды. По словам министра, в этих территориях вода либо поступает кратковременно, либо отсутствует полностью из-за продолжающегося наполнения и опрессовки насосных станций НС-5 и НС-6.

«Основное внимание сейчас будет сосредоточено на верхних этажах и вышеуказанных поселках — самой удаленной точке, где все еще остаются перебои с водоснабжением»,— пояснила Пшеничная.

Для обеспечения населения питьевой водой за каждым проблемным поселком закрепили отдельную машину для доставки воды. Подвоз продолжается, все поступающие заявки обрабатываются.

Валентина Любашенко