Два аварийных отключения электричества произошли в Новороссийске

Утром 21 января в Новороссийске произошли два аварийных отключения на сетях электроснабжения. По данным МЦУ, подача электричества частично приостановлена в пригороде муниципалитета.

О первом аварийном отключении в Цемдолине, Глебовке, Васильевке и Прохоровке Муниципальный центр управления Новороссийска сообщил в 06:41 21 января. Перебои в подаче ресурса связаны с повреждением на линии. На месте работает бригада специалистов.

Следующее отключение произошло в районе 09:16 утра в станице Раевской на улицах Прохоровская, Казачья, Западная, им. Михаила Поночевного, в пер. Мелиоративном и по другим адресам. Для восстановления работают специалисты ЮЗЭС.

София Моисеенко