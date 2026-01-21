Угроза атаки беспилотников действовала больше четырех часов в Новороссийске

Вечером 20 января в Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА. Режим действовал более четырех часов, согласно информации, размещенной в Telegram-канале мэра Андрея Кравченко.

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Новороссийска в 17:45 20 января. Глава города призвал жителей уйти подальше от окон и укрыться в комнатах с капитальными стенами. Спустя час, в 18:53, в Новороссийске включили системы оповещения. Во время действия сирен горожанам напомнили о запрете на съемку и публикацию фотографий и видео работы ПВО.

Отмена сигнала угрозы по БПЛА была объявлена в 22:03. В соседнем Геленджике тревогу по беспилотникам отменили позже — в 00:36 21 января.

Согласно информации Министерства обороны России, за ночь над Черным морем сбили семь украинских БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожили 45 беспилотников.

София Моисеенко