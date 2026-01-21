Жители Таганрога подали 856 заявлений на материальную помощь после атаки БПЛА

Власти Таганрога получили 856 заявлений на материальную помощь и восстановили 60 из 84 поврежденных оконных конструкций после серии воздушных атак на город. Об этом рассказала глава муниципалитета Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

По информации госпожи Камбуловой, жители города подали 856 заявлений на получение единовременной материальной помощи и выплат за полную или частичную утрату имущества.

«После атаки 13 января специалисты провели поквартирный обход и зафиксировали повреждения 84 оконных и балконных конструкций. На данный момент восстановлено уже 60 конструкций, работы продолжаются»,— заявила глава Таганрога.

В конце декабря 2024 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление о компенсационных выплатах за утрату или повреждение транспортных средств граждан в результате террористических актов с применением ракет и беспилотников.

Совместно с Министерством транспорта региона власти уточняют перечень документов для подачи заявления на компенсацию. О порядке получения выплат проинформируют дополнительно.

Валентина Любашенко