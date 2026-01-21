На Дону в сельхозоборот вернули более 4,2 тысячи га земель

В Ростовской области по итогам 2025 года в сельскохозяйственный оборот вернули более 4,2 тыс. га неиспользуемых земель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Работа по возвращению заброшенных участков велась в Аксайском, Красносулинском, Волгодонском, Мясниковском и Неклиновском районах. Специалисты ведомства провели свыше 600 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с владельцами участков. Нарушения зафиксировали на площади более 14,5 тыс. га, в частности зарастание угодий и отсутствие мер по борьбе с сорняками. Владельцам таких участков объявлялись предостережения.

В ведомстве приводят в пример участок в Зимовниковском районе, где обнаружили зарастание сорняками участка площадью более 26 га. После предостережения собственник провел агротехнические мероприятия по очистке от сорной растительности и обработал почву. В результате ранее неиспользуемый участок вернулся в сельскохозяйственный оборот.

Всего сотрудники управления выдали более 769 предостережений о недопустимости нарушения требований с предложениями использовать участки по назначению. Кроме того, специалисты провели свыше 3,3 тыс. консультаций и более 3,9 тыс. информирований для собственников и арендаторов сельхозугодий.

Константин Соловьев