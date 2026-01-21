Ночью над Черным морем сбили 7 украинских БПЛА

В ночь на 21 января над акваторией Черного моря ликвидировали семь беспилотников. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны, силы ПВО сбивали БПЛА в период с 23:00 20 января до 07:00 21 января. Всего над регионами России уничтожили 75 украинских беспилотников. Большая часть дронов была сбита над Краснодарским краем — 45 БПЛА.

Три беспилотника сбито над Крымом, один БПЛА ликвидировали над Азовским морем.

София Моисеенко