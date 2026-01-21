Концерн «Калашников» передал воинской части партию электромотоциклов для СВО

Оборонный концерн «Калашников» поставил одной из воинских частей партию электромотоциклов «Иж-эндуро» и электросамокат «Иж-ScootWay». Транспорт будет использоваться в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба предприятия. Все изделия оснащены прицепами грузоподъемностью до 200 кг для перевозки спецгрузов.

Напомним, новую модель электромотоцикла «Иж-Эндуро» предприятие презентовало в декабре 2025 года в двух вариациях: с прицепом и с коляской. Он может использоваться при выполнении боевых задач, для нужд МЧС, в рекреационных зонах и аэропортах, а также как патрульный транспорт. Электросамокат «Иж-ScootWay» был анонсирован в сентябре 2025 года.

Оба изделия развивают скорость до 100 км/ч, запас хода — до 100 км. Изделия оснащены усиленными узлами крепления и быстросъемной фиксации прицепа для перевозки спецгрузов. При их разработке «Калашников» уделил внимание возможности адаптации к сложным климатическим условиям и топографическому рельефу. Сейчас модели выпускаются небольшими партиями по спецзаказу.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Владислав Галичанин