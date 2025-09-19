Концерн «Калашников» представил в Ижевске новый двухместный электросамокат

Концерн «Калашников» представил двухместный высокопроходимый электрический самокат «Иж-ScootWay» с прицепом на выставке предприятий оборонно-промышленного комплекса на центральной площади Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба организации. Самокат предназначен для использования в МЧС, рекреационных зонах, на аэродромах и природоохранных организациях.

Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Самокат можно использовать в качестве маневренного транспорта МЧС с полезной нагрузкой в прицепе, как коммерческий транспорт для рекреационных зон и баз отдыха, для персонала аэродромов и природоохранных организаций, а также в качестве патрульного малошумного скоростного транспорта»,— говорится в сообщении.

Самокат оснащен задним/полным приводом, имеет запас хода до 100 км. Максимальная скорость до 100 км/ч. Самокат имеет мощность от 3 до 10 кВт и работает на литий-полимерных батареях. Грузоподъемность устройства составляет до 300 кг. Самокат имеет электрическую автоматическую подножку и подвеску с ходом 160 мм спереди и 200 мм сзади.

Анастасия Лопатина