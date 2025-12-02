Концерн «Калашников» показал новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом

Концерн «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом. Партия изделий готовится к отгрузке на тестовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

По замыслу концерна, новый «Иж–Эндуро» подходит в качестве бесшумного военного транспорта. Кроме того, мотоцикл с нагрузкой в прицепе могут использовать МЧС, коммерческие предприятия для рекреационных зон и баз отдыха, персонал аэродромов и природоохранных организаций, а также патрульные службы.

«Особое внимание при разработке мотоцикла уделялось его адаптации к сложным климатическим условиям, оснащению усиленными узлами крепления, легкости и простоте фиксации прицепа для перевозки спецгрузов и удобной системой погрузки»,— говорится в сообщении.

Максимальная скорость новой модели «Иж–Эндуро» — 100 км/ч. Мотоцикл оснащен универсальным прицепом грузоподъемностью до 200 кг. «Прицеп может быть модифицирован под различные специфические задачи силовых структур и гражданских организаций»,— добавили в концерне. Вес модели — 100 кг, запас хода — до 100 км в зависимости от условий эксплуатации.

Напомним, в сентябре «Калашников» представил модель двухместного электросамоката с прицепом «Иж-ScootWay». По задумке, он может использоваться для тех же целей, что и новый мотоцикл.