Концерн «Калашников» представил электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской

Концерн «Калашников» анонсировал новую модель электрического мотоцикла «Иж-Эндуро» с коляской, разработанную для силовых структур, спасательных служб и любителей активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Модель доступна в нескольких версиях: с двумя мотор-колесами мощностью по 3 кВт, с двумя мотор-колесами по 5 кВт, с мотором мощностью 4 кВт и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на 450 куб. см.

«Иж-Эндуро» с коляской способен развивать скорость до 120 км/ч и имеет запас хода до 100 км в зависимости от условий эксплуатации. Мотоцикл обладает высокой маневренностью, удобным управлением и весит 220 кг. Габариты с коляской составляют 2130 х 2100 х 1170 мм. Коляска может быть модифицирована под различные потребности, а также предусмотрена возможность установки прицепа.

Анастасия Лопатина