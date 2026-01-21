На Дону число организаторов праздников выросло на четверть в 2025 году

Количество организаторов праздников в Ростовской области за год увеличилось на 26,7%, заняв второе место по темпам роста среди исследованных направлений сферы услуг. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты проанализировали данные с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года по пяти направлениям бизнеса — салоны красоты, массажные салоны, фитнес-центры, студии танцев и организаторы праздников. Максимальное увеличение продемонстрировали массажные салоны — 35,9%. Третью позицию заняли танцевальные студии с показателем 12,4%.

По абсолютным цифрам лидируют салоны красоты. Если в 2024 году их насчитывалось 2,5 тыс., то в 2025 году количество достигло 2,6 тыс.

Регистрация новых компаний и индивидуальных предпринимателей возросла практически во всех сегментах, исключая фитнес-направление. Несмотря на то, что общее количество фитнес-центров увеличилось на 8,4%, новых регистраций стало меньше на 12,9% — это произошло благодаря сокращению числа закрытий на 39,1%.

Танцевальные студии продемонстрировали рекордное увеличение регистраций — 150% (плюс девять компаний). Организаторы торжеств добавили 44,4%, массажные салоны — 35,7%.

За 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество ликвидаций возросло у организаторов торжеств — с одного до четырех случаев, а также у массажных салонов — с пяти до шести.

При этом салоны красоты закрывались реже — 188 против 189 в 2024 году, фитнес-центры — 14 против 23, танцевальные студии — один против двух.

Валентина Любашенко