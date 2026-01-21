В Крыму предприятия судостроения загружены на 73,9%

Судостроительные предприятия Крыма увеличили загрузку до 73,9% в 2025 году против 70% годом ранее. Портфель заказов некоторых заводов сформирован до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Предприятия отрасли выполняют работы по ремонту судовых двигателей, выпуску корабельных систем управления и продукции с применением полимер-композитных материалов.

Согласно данным министерства, судостроительные компании региона располагают высокотехнологичными производственными мощностями и квалифицированными специалистами. При наличии заказчика и соответствующего финансирования они готовы выпускать разнообразную продукцию гражданского и военного назначения.

В отрасли работают шесть ключевых предприятий. Три из них занимаются судостроением и судоремонтом: ООО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы», АО «Судостроительный завод "Море"» и ООО «Керченская морская верфь "Фрегат"». АО «Феодосийский судомеханический завод» специализируется на ремонте судовых двигателей типа М-500. АО «Завод "Фиолент"» изготавливает корабельные системы управления. АО «КТБ "Судокомпозит"» разрабатывает и производит судостроительную продукцию с применением полимер-композитных материалов с заданными свойствами.

Алина Зорина