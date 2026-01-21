Рублев и Медведев вышли в третий круг Australian Open

Андрей Рублев обыграл португальца Жайме Фарию во втором круге Australian Open. Игра продлилась 2 часа 50 мин и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 в пользу россиянина. В следующем круге он сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Edgar Su / Reuters Андрей Рублев

Фото: Edgar Su / Reuters

В другом матче второго круга Даниил Медведев обыграл француза Кентена Гали. Игра заняла 3 часа 2 мин и закончилась со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста. В третьем круге соперником россиянина будет венгр Фабиан Марожан.

28-летний Рублев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала.

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP. На его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проходит в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования закончатся 1 февраля, их призовой фонд — почти $75 млн.

