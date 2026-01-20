На том же месте, в другой час

В своем стартовом матче теннисного Открытого чемпионата Австралии россиянин Карен Хачанов в затяжной пятисетовой встрече одолел американца Алекса Микельсена, которому год назад уступил в Мельбурне в третьем круге. У женщин обидное поражение потерпела россиянка Людмила Самсонова. Выигрывая со счетом 6:0, 5:2 у 37-летней немки Лауры Зигемунд, она упустила преимущество, не реализовала два матчбола и в итоге выбыла из борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Tingshu Wang / Reuters Карен Хачанов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Начало нынешнего сезона для Карена Хачанова, третьей ракетки России, сложилось неудачно. Приехав в Гонконг на турнир категории 250 он на двух тай-брейках сразу уступил американцу Майклу Ммо, который на тот момент занимал в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лишь 285-е место. Однако опасения, связанные со стартом Хачанова на Australian Open, объяснялись не только тем фиаско. Дело в том, что в Мельбурне россиянину достался Алекс Микельсен, другой представитель США, который в прошлом году уверенно разобрался с россиянином в третьем круге австралийского мейджора. Летом в четвертьфинале «тысячника» в Торонто Хачанову удалось взять реванш, но тогда он находился в прекрасной форме, а сейчас уровень его игры вызывал опасения.

Встреча получилась затяжной и продолжалась 3 часа 55 минут. Обладая хорошей подачей и исповедуя предельно агрессивный теннис, Микельсен в хороший для себя день может представлять опасность для любого соперника. Вот и на этот раз он был верен себе, реализовав 31 из 45 выходов к сетке. У Хачанова же неплохо работала первая подача, что доказывают 24 эйса, но на задней линии его преимущество нельзя было назвать подавляющим.

В итоге соперники провели упорнейший поединок, завершившийся со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Результат предопределили лучшая физическая форма Хачанова и его опыт.

Для россиянина это была 13-я победа в 26 пятисетовых матчах, а вот Микельсен все три свои марафонские встречи проиграл.

Следующим соперником Хачанова будет пробивавшийся в основную сетку через квалификацию 20-летний американец индийского происхождения Нишеш Басаваредди, который недавно начал сотрудничать с французским тренером Жилем Сервара, много лет работавшим с Даниилом Медведевым. А чемпион Australian Open последних двух лет итальянец Янник Синнер, потенциальный оппонент Хачанова в 1/8 финала, не прилагая особых усилий, прошел француза Юго Гастона. Проиграв две партии — 2:6, 1:6, тот снялся из-за плохого самочувствия.

На женском турнире уверенно вступила в борьбу россиянка Анна Калинская, которая примерно за полтора часа со счетом 7:6 (7:3), 6:1 разобралась с обладающей нестандартной игрой британкой Сонай Картал и теперь встретится с австрийкой Юлией Грабнер. А вот третья ракетка России Людмила Самсонова, встречавшаяся с 37-летней немкой Лаурой Зигемунд, потерпела неожиданную неудачу. Возрастная соперница россиянки отличается упорством, но в данном случае при счете 6:0, 5:2 в пользу Самсоновой никто не мог представить, что во втором круге окажется не она. В итоге же именно так и получилось. Не сумев сразу дожать Зигемунд, россиянка постепенно потеряла уверенность в своих силах, в то время как немка, наоборот, почувствовала близость перелома. В девятом гейме второй партии она отыграла два матчбола, а на финише третьего сета сделала решающий брейк и победила — 0:6, 7:5, 6:4.

В очередной раз потерпев раннее поражение на Australian Open, Самсонова, которая год назад проиграла там во втором круге, вполне возможно, сможет удержаться в топ-20. Однако для того, чтобы отойти от подобного провала психологически, ей наверняка потребуется время. В общей же сложности во втором круге нынешнего мейджора сыграют лишь семь российских игроков из двенадцати — трое мужчин и четыре женщины. Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и Диана Шнайдер свои матчи второго круга проведут 21 января.

Евгений Федяков