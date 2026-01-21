Убийца бывшего премьера Японии Абэ приговорен к пожизненному заключению

Окружной суд Нары приговорил к пожизненному заключению Тэцуя Ямагами - убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает агентство «Киодо». На такой мере наказания настаивала прокуратура. Адвокаты фигуранта убеждены, что срок заключения не должен превышать 20 лет.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, дольше всех в истории страны. Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного дробовика 8 июля 2022 года, когда чиновник выступал перед сторонниками в городе Нара на западе Японии. Ямагами считал, что бывший премьер был связан с «Церковью объединения», которая разорила его семью: его мать пожертвовала секте $670 тыс.

Прокуратура назвала убийство «беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны». Сторона защиты утверждала, что Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы и что его «трагическое детство» побудило его убить Абэ. Тем не менее на суде стрелявший признал вину.