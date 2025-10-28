Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал вину в ходе первого заседания по делу об убийстве. Приговор ему планируется вынести 21 января 2026 года, сообщает The Japan Times.

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

«Все так и есть. Нет никаких сомнений, что это сделал я»,— заявил Ямагами суду. На подготовку к заседанию 28 октября ушло более трех лет. Одна из причин связана с длительной процедурой психиатрического освидетельствования Ямагами, которая показала, что обвиняемый может предстать перед судом.

Кроме того, шло долгое досудебное разбирательство, которое однажды было отложено из-за обнаружения в здании суда подозрительной коробки. В ней, как выяснилось после проверки, были листы с подписями людей, призывавших облегчить Ямагами приговор. На заседании адвокаты мужчины опротестовали ряд обвинений, заявив, что он невиновен в нарушении закона о ношении огнестрельного оружия, поскольку его самодельный дробовик не подпадал под этот закон на момент убийства политика. Закон был изменен уже после этой трагедии.

Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Синдзо Абэ из самодельного дробовика 8 июля 2022 года в тот момент, когда бывший премьер-министр выступал перед сторонниками на улице в городе Нара на западе Японии. Тогда Ямагами объяснил свой поступок недовольством политикой экс-премьера и желанием его смерти. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах, дольше всех в истории страны.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Громкие убийства мировых лидеров с начала XX века

28 июня 1914 года в Сараево был застрелен эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийца, сербский националист и сторонник независимости Боснии и Герцеговины Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги, умер в заключении от туберкулеза. Убийство эрцгерцога стало формальным поводом для начала Первой мировой войны

28 июня 1914 года в Сараево был застрелен эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийца, сербский националист и сторонник независимости Боснии и Герцеговины Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги, умер в заключении от туберкулеза. Убийство эрцгерцога стало формальным поводом для начала Первой мировой войны

Фото: Wikipedia

8 ноября 1933 года во время торжественной церемонии в лицее «Неджат» был застрелен король Афганистана Мухаммед Надир-шах. Убийцей стал 19-летний учащийся Абдул Халид Хазар, не согласный с политикой короля, в том числе с гонениями на интеллектуальную элиту страны. Вскоре после убийства он был арестован и четвертован, а его родственники, включая отца и дядю, повешены

8 ноября 1933 года во время торжественной церемонии в лицее «Неджат» был застрелен король Афганистана Мухаммед Надир-шах. Убийцей стал 19-летний учащийся Абдул Халид Хазар, не согласный с политикой короля, в том числе с гонениями на интеллектуальную элиту страны. Вскоре после убийства он был арестован и четвертован, а его родственники, включая отца и дядю, повешены

Фото: Wikipedia

Надир-шах не стал последним правителем Афганистана, умершим не по естественным причинам. 28 апреля 1978 года участниками переворота и членами Народно-демократической партии был застрелен президент и премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд

Надир-шах не стал последним правителем Афганистана, умершим не по естественным причинам. 28 апреля 1978 года участниками переворота и членами Народно-демократической партии был застрелен президент и премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд

Фото: James A. Cudney / Wikipedia

Судьба его преемника, пришедшего к власти в ходе Саурской революции, Нур Мохаммада Тараки также не сложилась успешно: коммунистически настроенный премьер-министр был смещен со своего поста спустя год, а 9 октября 1979 года был задушен офицерами. 12 декабря того же года было принято решение о вводе советских войск в Афганистан

Судьба его преемника, пришедшего к власти в ходе Саурской революции, Нур Мохаммада Тараки также не сложилась успешно: коммунистически настроенный премьер-министр был смещен со своего поста спустя год, а 9 октября 1979 года был задушен офицерами. 12 декабря того же года было принято решение о вводе советских войск в Афганистан

Фото: Фотохроника ТАСС / Соболев Валентин

Следующий глава Афганистана Хафизулла Амин скончался в результате штурма резиденции «Тадж-бек», организованного советскими военными. Он был застрелен (по другой версии — покончил с собой), место захоронения неизвестно

Следующий глава Афганистана Хафизулла Амин скончался в результате штурма резиденции «Тадж-бек», организованного советскими военными. Он был застрелен (по другой версии — покончил с собой), место захоронения неизвестно

Фото: АДН - ТАСС

22 ноября 1963 года в Далласе был смертельно ранен выстрелом из винтовки президент США Джон Кеннеди. Несмотря на то, что убийцей был признан Ли Харви Освальд, споры об организаторах и обстоятельствах смерти Кеннеди не утихают до сих пор

22 ноября 1963 года в Далласе был смертельно ранен выстрелом из винтовки президент США Джон Кеннеди. Несмотря на то, что убийцей был признан Ли Харви Освальд, споры об организаторах и обстоятельствах смерти Кеннеди не утихают до сих пор

Фото: Reuters

20 декабря 1973 года в Мадриде в результате взрыва скончался премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. Организаторами и исполнителями теракта стали члены баскской националистической организации ЭТА. В истории Испании это стало пятым убийством премьер-министра. Ранее главы правительства лишались жизни в результате покушений в 1870, 1897, 1912 и 1921 годах

20 декабря 1973 года в Мадриде в результате взрыва скончался премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. Организаторами и исполнителями теракта стали члены баскской националистической организации ЭТА. В истории Испании это стало пятым убийством премьер-министра. Ранее главы правительства лишались жизни в результате покушений в 1870, 1897, 1912 и 1921 годах

Фото: ТАСС / Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен главой разведки Кимом Джэ Гю. Убийству предшествовали массовые демонстрации недовольных режимом. На суде Ким Джэ Гю заявил, что президент был «препятствием для демократии», а сам он действовал из «патриотических мотивов». Убийца был повешен

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен главой разведки Кимом Джэ Гю. Убийству предшествовали массовые демонстрации недовольных режимом. На суде Ким Джэ Гю заявил, что президент был «препятствием для демократии», а сам он действовал из «патриотических мотивов». Убийца был повешен

Фото: Reuters / The Saenuri Party

6 октября 1981 года на военном параде в Каире был убит президент Египта Анвар ас-Садат. Убийство осуществили члены исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад». Заговорщики были расстреляны в апреле 1982 года

6 октября 1981 года на военном параде в Каире был убит президент Египта Анвар ас-Садат. Убийство осуществили члены исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад». Заговорщики были расстреляны в апреле 1982 года

Фото: Reuters

31 октября 1984 года в Нью-Дели собственными телохранителями-сикхами была застрелена премьер-министр Индии Индира Ганди. Заговор стал ответом на военную операцию «Голубая звезда», в ходе которой в июне 1984 года в Золотом храме были ликвидированы сикхские сепаратисты. Известие о ее кончине спровоцировало погромы в сикхских районах

31 октября 1984 года в Нью-Дели собственными телохранителями-сикхами была застрелена премьер-министр Индии Индира Ганди. Заговор стал ответом на военную операцию «Голубая звезда», в ходе которой в июне 1984 года в Золотом храме были ликвидированы сикхские сепаратисты. Известие о ее кончине спровоцировало погромы в сикхских районах

Фото: AP / R. K. Sharma

Раджив Ганди, возглавивший правительство после смерти своей матери, был убит 21 мая 1991 года участницей террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Раджив Ганди, возглавивший правительство после смерти своей матери, был убит 21 мая 1991 года участницей террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Фото: AP

28 февраля 1986 года в Стокгольме был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Мотивы и исполнители убийства не были раскрыты. Основным подозреваемым стал Кристер Петтерссон, осужденный к пожизненному заключению, однако позже он был оправдан

28 февраля 1986 года в Стокгольме был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Мотивы и исполнители убийства не были раскрыты. Основным подозреваемым стал Кристер Петтерссон, осужденный к пожизненному заключению, однако позже он был оправдан

Фото: AP / Borje Thuresson

6 апреля 1994 года при подлете к аэропорту Кигали был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды Жювеналь Хабиаримана. Вместе с ними был убит также ряд высокопоставленных членов правительства. В тот же день начались массовые убийства представителей народности тутси, послужившие началу геноцида в Руанде

6 апреля 1994 года при подлете к аэропорту Кигали был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды Жювеналь Хабиаримана. Вместе с ними был убит также ряд высокопоставленных членов правительства. В тот же день начались массовые убийства представителей народности тутси, послужившие началу геноцида в Руанде

Фото: AP / Michael Lipchitz

Вместе с президентом Руанды на борту сбитого самолета погиб также глава Бурунди Сиприен Нтарьямира

Вместе с президентом Руанды на борту сбитого самолета погиб также глава Бурунди Сиприен Нтарьямира

Фото: Reuters

4 ноября 1995 года после выступления на митинге в поддержку урегулирования израильско-палестинского конфликта был застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Убийца Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло»

4 ноября 1995 года после выступления на митинге в поддержку урегулирования израильско-палестинского конфликта был застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Убийца Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло»

Фото: AP

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. За ужином, где присутствовала королевская семья, он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. За ужином, где присутствовала королевская семья, он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

12 марта 2003 года был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Следствие установило, что убийцей премьера был заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, который хотел прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу». Всего за организацию и исполнение убийства были осуждены семь человек

12 марта 2003 года был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Следствие установило, что убийцей премьера был заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, который хотел прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу». Всего за организацию и исполнение убийства были осуждены семь человек

Фото: AP / Darko VOJINOVIC

20 октября 2011 года в Сирте при попытке покинуть осажденный город был взят в плен и в тот же день убит глава Ливии Муаммар Каддафи. Тело полковника и его ближайших сторонников было выставлено на всеобщее обозрение в холодильнике

20 октября 2011 года в Сирте при попытке покинуть осажденный город был взят в плен и в тот же день убит глава Ливии Муаммар Каддафи. Тело полковника и его ближайших сторонников было выставлено на всеобщее обозрение в холодильнике

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

20 апреля 2021 года президент Чада и бывший главнокомандующий Идрис Деби Итно скончался в бою с группировкой, вторгшейся в страну из Ливии. О смерти маршала, более 30 лет управлявшего страной, стало известно на следующий день после объявления о его очередной победе на президентских выборах

20 апреля 2021 года президент Чада и бывший главнокомандующий Идрис Деби Итно скончался в бою с группировкой, вторгшейся в страну из Ливии. О смерти маршала, более 30 лет управлявшего страной, стало известно на следующий день после объявления о его очередной победе на президентских выборах

Фото: AP / Jerome Delay

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение ночью во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена президента Мартин Моиз также была ранена

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение ночью во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена президента Мартин Моиз также была ранена

Фото: Reuters

