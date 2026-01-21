В Австралии одобрили закон об ограничении владения оружием после стрельбы на пляже

Парламент Австралии во вторник принял закон, ограничивающий владение оружием гражданами, сообщает Associated Press.Также парламентарии одобрили законопроект о борьбе с разжиганием ненависти. На изменении законодательства настояла исполнительная власть после теракта ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) с 15 жертвами в декабре прошлого года на еврейском фестивале в Сиднее.

Изменения в национальное законодательство ограничат ввоз огнестрельного оружия, запрещает иметь некоторые его типы. Также документ вводит финансируемую правительством программу выкупа огнестрельного оружия, которая была анонсирована премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Как сообщается, штаты Тасмания, Квинсленд и Северная территория пока сопротивляются федеральному требованию о выкупе оружия поскольку по новому закону половину суммы должен платить штат.

Также новые законы позволят правительству Австралии объявлять организации «экстремистскими» или «разжигающими ненависть», а также преследовать связанных с ними граждан в судебном порядке. Неонацистская «Национал-социалистическая сеть» уже объявила о планах самораспуска, чтобы не подвергать своих членов преследованию по новому закону.

Эрнест Филипповский