Власти Австралии намерены выкупать оружие у населения после теракта в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о запуске масштабной общенациональной программы выкупа оружия у населения. Власти заплатят владельцам излишнего, недавно запрещенного и незаконного средств поражения. Решение принято в связи с терактом на пляже Бондай, в память о жертвах которого власти страны планируют провести отдельный национальный день траура, сообщает AFP.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Hollie Adams / Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Hollie Adams / Reuters

Глава правительства заявил, что это будет крупнейшая акция по выкупу оружия с 1996 года, когда Австралия ввела жесткие меры против огнестрельного оружия после стрельбы в Порт-Артуре, где погибли 35 человек. «Австралийские законы об оружии были существенно изменены после трагедии в Порт-Артуре. Ужасные события в Бондае показывают, что нам нужно убрать больше оружия с наших улиц»,— цитирует его агентство.

14 декабря, первый день еврейского праздника Ханука, на сиднейском пляже Бондай открыли стрельбу двое пакистанских мигрантов, 50-летний мужчина (застрелен полицией) и его 24-летний сын. В результате теракта погибли 16 человек. Еще 40 человек пострадали. По данным полиции Сиднея, нападение готовилось несколько месяцев.

До этого Энтони Альбанезе заявлял о намерении проработать новые ограничения для населения, в том числе на количество единиц оружия, которое может получить владелец лицензии.

Эрнест Филипповский