В Ростовской области зафиксировали двукратное падение продаж электромобилей

Продажи электромобилей в Ростовской области сократились в 2025 году до 218 штук против 451 автомобиля в 2024 году. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на Автостат.

По информации аналитиков, единственной маркой, показавшей рост, стала BYD — реализация увеличилась с 18 до 21 машины, что составило 16,7%. В 2025 году на рынке появился бренд Amberauto с продажами 49 автомобилей.

Продажи Zeekr упали на 74,7% — до 39 машин против 154 в предыдущем году. Наибольшее снижение среди моделей продемонстрировала Zeekr 001 — с 97 до 23 экземпляров, что означает падение на 76,3%. В то же время продажи модели i-Pro бренда Evolute выросли на 66,7% — с шести до десяти машин. Новая модель А5 от Amberauto была реализована в количестве 49 экземпляров.

«Снижение числа проданных электромобилей в 2025 году связано с изменением условий ввоза таких машин»,— объяснил исполнительный директор агентства Автостат Сергей Удалов. По его словам, объемы производства электрокаров в России недостаточны для серьезного влияния на общие показатели реализации.

«Изменились в большую сторону ставки утильсбора по мощности машин. В итоге это привело в целом к снижению продаж, особенно в части ввозимых в Россию электромобилей большой мощности того же бренда Zeekr»,— добавил он.

Валентина Любашенко