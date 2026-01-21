Ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Сочи сняли

В воздушных гаванях Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск согласно расписанию.

«Ъ-Кубань» писал, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено над акваторией Азовского моря 29 беспилотников. Еще семь летательных аппаратов уничтожено средствами противовоздушной обороны над территорией Краснодарского края. Над акваторией Черного моря дежурными силами ПВО перехвачено семь беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым уничтожено шесть воздушных целей.

В результате атаки беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В больницу были госпитализированы семеро пострадавших. Угрозы их жизням нет. Погибших также нет. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.

Алина Зорина