Ростовская область увеличила ввоз семян кукурузы до 16,2 тонны

Ростовская область в 2025 году увеличила импорт семян кукурузы на 40% до 16,2 т по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило издание «Эксперт Юг» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республики Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, одновременно поставки семян подсолнечника снизились на 20% до 25 тонн. Импорт семян овощных культур также уменьшился на 6% и составил 32 тонны.

Семена сои, рапса и сахарной свеклы в донской регион в 2025 году не завозились.

Валентина Любашенко