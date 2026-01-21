Ростовская область увеличила ввоз семян кукурузы до 16,2 тонны
Ростовская область в 2025 году увеличила импорт семян кукурузы на 40% до 16,2 т по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило издание «Эксперт Юг» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республики Калмыкия.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации ведомства, одновременно поставки семян подсолнечника снизились на 20% до 25 тонн. Импорт семян овощных культур также уменьшился на 6% и составил 32 тонны.
Семена сои, рапса и сахарной свеклы в донской регион в 2025 году не завозились.