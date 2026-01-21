Сахалинские специалисты помогут расчистить сугробы на Камчатке

Сахалинская область поможет Камчатке в ликвидации последствий снежных бурь, сообщили в пресс-службе островного правительства. В Петропавловск-Камчатский, где объявлен режим ЧС в связи со снежными завалами, будут направлены специалисты и снегоуборочная техника.

Регион, имеющий большой опыт борьбы со снегом, откликнулся на просьбу соседей о помощи по первому обращению, сообщили в правительстве. Сахалин из резерва дорожной отрасли выделит 10 единиц техники высокой проходимости — роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики. Также поедут механизаторы, которые будут на ней работать. Сегодня их перевезут самолетом МЧС .

Вчера губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий снежных циклонов.

Эрнест Филипповский