Камчатка попросила у правительства РФ помощи в уборке снега после циклонов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий снежных циклонов, сообщается на сайте правительства региона. На минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов.

«Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ. Но нужно объективно признать, что сегодня необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке нет», — объяснил губернатор в Telegram-канале после объезда улиц столицы края. Для расчистки необходимы высокопроизводительные шнекороторы. Нужна спецтехника для эвакуации больных и обеспечения работы скорой помощи в условиях отсутствия доступа к подъездам, написал он.

Также глава региона обеспокоен предстоящим весной размывом дорог, которые не выдержат «экстремальной снеговой нагрузки».

Господин Солодов сообщил, что заручился поддержкой вице-премьера — полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

Эрнест Филипповский