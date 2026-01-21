Юрий Слюсарь: ночью 21 января БПЛА сбили в Таганроге и двух районах Дона

В ночь с 20 на 21 января в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться.

«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко