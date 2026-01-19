Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло $18,3 трлн

Совокупное состояние миллиардеров в 2025 году увеличилось на 16%, достигнув рекордных $18,3 трлн. Такие данные к началу Всемирного экономического форума в Давосе опубликовало Oxfam — объединение благотворительных организаций, занимающихся решением проблем бедности. С 2020 года состояние миллиардеров выросло на 81%.

В Oxfam отмечают, что темпы роста состояния богатейших людей мира в прошлом году были втрое выше, чем в 2024-м. В докладе говорится, что общее число долларовых миллиардеров в 2025 году впервые в истории превысило 3 тыс. человек. Аналитики Oxfam также указывают на то, что богатство миллиардеров часто ведет к политическому влиянию: они занимают политические посты в 4 тыс. раз чаще, чем средний человек.

Яна Рождественская