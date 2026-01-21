«Арсеналу» и «Интер» не помеха

На общем этапе футбольной Лиги чемпионов состоялись девять матчей предпоследнего седьмого тура. Лидер турнира «Арсенал» на выезде обыграл «Интер» — 3:1, одержав уже седьмую победу подряд. Теперь вряд ли кто-то или что-то помешает лондонцам выйти в play-off с первого места. Улучшил свое турнирное положение «Реал», разгромивший «Монако» 6:1, а вот «Манчестер Сити» и ПСЖ потерпели поражения, причем английский клуб преподнес сенсацию, не справившись с «Будё-Глимтом» — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matteo Ciambelli / Reuters Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Противостояние «Интера» с «Арсеналом» было центральным событием всего тура в Лиге чемпионов, а для итальянского клуба еще и очень важным с турнирной точки зрения. Несмотря на то что он находился в первой восьмерке с 12 очками, после двух поражений кряду от мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля» его позиции пошатнулись. С учетом тяжелого финишного отрезка, а в заключительном туре миланцев еще ждет встреча с «Боруссией» на ее поле, перед ними замаячила перспектива закончить общий этап даже не во второй, а в третьей восьмерке для несеянных участников дополнительного раунда play-off. Так что они не могли позволить себе расслабиться и просто получить удовольствие в матче с лидером турнира.

«Арсенал», напротив, не испытывал никакого давления и с 18 очками практически гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места, учитывая, что впереди у него еще домашняя игра с аутсайдером Лиги чемпионов «Кайратом», который в седьмом туре уступил со счетом 1:4 «Брюгге» и остался на последней, 36-й строчке в таблице. Лондонцы перед визитом в Милан не только одержали шесть побед подряд, но и пропустили лишь однажды, имея абсолютно лучшую разницу мячей 17:1.

На знаменитом «Сан-Сиро» они тоже чувствовали себя уверенно и сразу забрали инициативу, а уже на десятой минуте повели 1:0, когда Габриэл Жезус ловко подставил ногу под корявенький удар Юрриена Тимбера.

Впрочем, взятию ворот предшествовала еще мощная многоходовая комбинация, так что этот гол нельзя было назвать случайным.

Однако «Интер» нашел чем ответить и всего через восемь минут отыгрался усилиями Петара Сучича, который зарядил под планку из-за штрафной площади после того, как атака с участием Маркюса Тюрама вроде бы захлебнулась. Более того, затем у Сучича был еще один хороший момент, но хорват решил отдать мяч Тюраму, а француз пробил неточно. Зато Жезус был точен, когда подкараулил отскок от перекладины на угловом, и на 31-й минуте снова вывел «Арсенал» вперед. Миланцы опять активизировались, и гостей выручил голкипер Давид Райя, дважды отбившись от Федерико Димарко.

Во втором тайме уже вратарь «Интера» Ян Зоммер отметился сейвом, отразив удар Эберечи Эзе. Потом у лондонцев опасно то ли бил, то ли простреливал Леандро Троссард. Хозяевам удалось обострить игру после выхода на замену фактурного форварда Франческо Эспозито, но в целом подопечные Микеля Артеты почти не давали им шансов на спасение, тем более что и у испанского специалиста был свой джокер в лице Виктора Дьёкереша, который на 84-й минуте в контратаке установил окончательный результат — 3:1. «Арсенал» набрал 21 очко и теперь наверняка финиширует первым на общем этапе Лиги чемпионов, а «Интер» уже девятый.

Еще один английский гранд — «Манчестер Сити» — неожиданно столкнулся с большими проблемами в гостях у скромного «Будё-Глимт», который располагался на 32-м месте.

Все-таки он считался явным фаворитом, даже несмотря на то, что выступал в ослабленном составе. Восемь футболистов, включая ведущих защитников, отсутствовали из-за травм, а Бернарду Силва отбывал дисквалификацию. Мало того, что у манчестерцев не клеилась комбинационная игра на искусственном газоне арены «Аспмюра», так еще они допустили грубые ошибки в обороне. За какие-то две минуты в середине первого тайма хозяева отгрузили им два гола. Скорострельный дубль оформил Каспер Хёг, и оба раза датскому нападающему ассистировал Уле-Дидрик Бломберг.

А вот норвежский бомбардир «Сити» Эрлинг Холанн промазал даже из убойного положения. Когда же после перерыва его соотечественник Йенс-Петтер Хёуге изобразил настоящий футбольный шедевр и закрутил мяч в «девятку», гости и вовсе оказались на грани разгрома. Райан Шерки быстро отквитал один гол, но вскоре две подряд желтые карточки получил капитан «Сити» Родри. Вытащить такой матч в меньшинстве команде Хосепа Гвардиолы было уже не по силам, и норвежский клуб к восторгу своих болельщиков одержал первую победу в Лиге чемпионов — 3:1.

Осечкой «Манчестера» воспользовались конкуренты, и в частности, «Реал», который принимал «Монако».

Это был первый матч мадридцев в нынешней Лиге чемпионов после отставки Хаби Алонсо. Дебют нового главного тренера Альваро Арбелоа сложился удачно. Лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе уже к 26-й минуте сделал дубль с передач Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора, достигнув отметки в 11 голов. Ну а вратарь Тибо Куртуа держал ворота на замке, в том числе когда им угрожал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Франко Мастантуоно увеличил преимущество хозяев до трех мячей, после чего еще защитник гостей Тило Керер забил автогол. Винисиус довел счет до 5:0, а Джордан Тезе лишь подсластил горечь поражения. Правда, Джуд Беллингем восстановил разницу «плюс пять», и мадридцы выиграли 6:1. «Реал» с 15 очками поднялся на промежуточное второе место, опередив «Баварию» по дополнительным показателям, но у нее еще в запасе домашняя встреча с «Юнионом».

Кроме того, в четверку с 14 очками вошел «Тоттенхем», одолевший у себя в Лондоне «Боруссию» — 2:0, а «Манчестер Сити» уже седьмой и может вообще вывалиться из восьмерки. С третьей позиции на пятую опустился «Пари Сен-Жермен», который проиграл в Лиссабоне «Спортингу» — 1:2. В этом матче все решил дубль колумбийского нападающего Луиса Суареса с победным голом на 90-й минуте. Португальский клуб с 13 очками догнал французский, переместившись с 14-й строчки на шестую.

Продолжает борьбу за попадание в следующий раунд «Олимпиакос», который дома взял верх над «Байером» — 2:0. Только ничьей 1:1 во встрече с «Копенгагеном» добился «Наполи», по-прежнему балансирующий на границе зоны play-off. «Аякс» благодаря победе над «Вильярреалом» 2:1 сократил отставание от итальянского и датского клубов до двух очков.

Александр Ильин