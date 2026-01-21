Генпрокуратура требует изъять у бывшего депутата Вороновского 2,8 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ направила в Центральный районный суд Сочи иск об обращении в доход государства незаконных коррупционных доходов на общую сумму 2,8 млрд руб. Иск, поданный заместителем генерального прокурора, адресован бывшему депутату Государственной думы Анатолию Вороновскому и более чем 25 соучастникам, пишет ТАСС.

В число ответчиков, помимо экс-депутата Вороновского, входят действующий депутат Госдумы Александр Дорошенко, депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко и другие лица. По данным надзорного ведомства, они участвовали либо в непосредственном получении незаконных доходов, либо в оформлении на себя имущества, приобретенного в результате коррупционной деятельности.

Ведомство требует изъять свыше 200 объектов недвижимости, включая жилые помещения и земельные участки в Краснодарском крае и Москве. Среди них более 100 домов и квартир в Краснодаре, Сочи, других городах Кубани, в Москве и поселке Пхия в Кабардино-Балкарии, а также 59 земельных участков на территории Краснодарского края и 37 иных объектов недвижимости.

Конкретно у Анатолия Вороновского и его родственников Генпрокуратура требует изъять пять жилых помещений в Краснодаре, Сочи и Москве. У депутата Александра Дорошенко и его родственников — четыре жилых помещения в Армавире и Москве, в том числе на Мосфильмовской улице и в районе Филевского парка. У депутата Александра Карпенко ведомство просит изъять 42 жилых помещения, включая 33 квартиры в городе Горячий Ключ Краснодарского края, а также земельные участки в Новороссийске и объекты нежилой недвижимости в Краснодаре, Анапе и Армавире.

2 декабря 2025 года Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, ранее сняв с него неприкосновенность. 3 декабря того же года он был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 25 млн руб. от строительной фирмы из Дагомыса. Сам Анатолий Вороновский заявляет о намерении доказывать свою невиновность. До избрания в Госдуму VIII созыва он занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2020-2021 годах, а с 2015-го по 2017-й год возглавлял департамент транспорта и Министерство транспорта региона.

Мария Удовик