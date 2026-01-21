После атаки БПЛА в Сочи обнаружили мелкие обломки на улице Транспортной

Все воздушные цели над Сочи и прибрежной акваторией были уничтожены средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, жертв и пострадавших нет, возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем на улице Транспортной были обнаружены мелкие обломки, о падении которых сообщили жители многоквартирного дома по телефону 112. На место оперативно выехали все экстренные службы. Глава города подчеркнул, что угрозы для Сочи в настоящее время нет, ситуация находится под полным контролем.

Администрации Сочи и Туапсинского муниципального округа вечером 20 января ввели режим повышенной готовности в связи с объявленной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Ближе к полуночи тревогу отменили.

