За три часа над Кубанью и Азовским морем сбили 36 украинских БПЛА

В течение трех часов вечером силы противовоздушной обороны РФ успешно отразили массированную воздушную атаку. По данным Минобороны РФ в Telegram-канале, с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Основная часть воздушных целей была нейтрализована над акваторией Азовского моря, где перехвачено и сбито 29 беспилотников. Еще семь летательных аппаратов уничтожено средствами противовоздушной обороны над территорией Краснодарского края.

Над акваторией Черного моря дежурными силами ПВО перехвачено семь беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым уничтожено шесть воздушных целей. Над территорией Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Над Белгородской областью был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, еще один сбит над территорией Курской области. Воздушно-космические силы продолжают контролировать обстановку в воздушном пространстве.

В Краснодарском крае запрещено делать фото и видео, а также распространять информацию о беспилотниках, работе ПВО, радиоэлектронной борьбы и военных объектах. Это касается также съемок мест падения БПЛА и районов, где могут быть атаки, а также расположения силовых структур. Однако официальные действия властей не подпадают под этот запрет. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться соответствующими органами, а за нарушения предусмотрены штрафы.

Мария Удовик