В Карасунском округе Краснодара произошел порыв водовода диаметром 150 мм

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение системы холодного водоснабжения. Причиной инцидента стал порыв на магистральной металлической трубе диаметром 150 мм. Авария локализована по адресу: улица Игнатова, дом 49, пишет ЕДДС города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В результате повреждения инфраструктуры полностью прекращена подача холодной воды на нескольких улицах: Игнатова, Мачуги и Благоева. Отключение затронуло как жилые дома, так и объекты социального и коммерческого назначения на указанных улицах.

На месте происшествия в оперативном режиме работает аварийная бригада специализированной службы. Задачами бригады являются локализация аварийного участка, проведение ремонтно-восстановительных работ и скорейшее восстановление подачи воды. Ориентировочные сроки возобновления водоснабжения будут сообщены дополнительно после оценки масштабов повреждений.

Мария Удовик