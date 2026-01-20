В Сочи отражается атака БПЛА

Глава Сочи Андрей Прошунин официально предупредил население о введении запрета на съемку и публикацию соответствующих материалов, система ПВО отражает атаку беспилотников. Под запрет подпадает фиксация работы комплексов противовоздушной обороны, самих беспилотных летательных аппаратов и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данная мера введена в рамках обеспечения безопасности и эффективности операции, все службы работают в режиме максимальной готовности. Власти призывают жителей и гостей города, особенно в прибрежных районах, оставаться в помещениях без окон и не выходить на улицу. Гражданам настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, следовать официальным инструкциям и ожидать отмены особого режима только после соответствующего официального объявления.

Мария Удовик