В Сочи работает система ПВО

В Сочи приведены в действие комплексы противовоздушной обороны для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным главы курорта Андрея Прошунина, все экстренные службы переведены в состояние максимальной готовности и работают в скоординированном режиме. Администрация курорта обращается к жителям и гостям города с призывом сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Власти особенно настаивают на необходимости для граждан, проживающих в непосредственной близости от береговой линии, воздержаться от выхода на улицу и оставаться в защищенных помещениях без окон. Одновременно с этим введен категорический запрет на ведение фото- и видеосъемки, а также на публикацию в социальных сетях любых материалов, касающихся работы средств ПВО, самих беспилотников, их обломков, действий специальных служб или объектов защиты. Населению предписано оставаться в укрытиях до момента официального объявления об отмене режима повышенной опасности и полной стабилизации обстановки.

Мария Удовик