Жители нескольких районов Краснодара услышали хлопок

В нескольких районах города Краснодар местные жители сообщили о сильном хлопке, информация о котором была передана в соответствующие службы, пишет МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, на текущий момент обращения, связанные с разрушениями, повреждениями инфраструктуры или иными чрезвычайными происшествиями, не поступали. Оперативные службы, включая пожарно-спасательные подразделения и полицию, находятся в состоянии повышенной готовности и осуществляют мониторинг обстановки.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и воздерживаться от выдвижения неподтвержденных версий произошедшего. Рекомендуется получать сведения исключительно из официальных источников. В случае обнаружения каких-либо последствий или для сообщения важной информации жителям следует незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик